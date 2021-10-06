Ассоциация оздоровительного туризма попросила господдержку санаториев Ставрополья

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственная поддержка и субсидии по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят развивать санаторно-курортный комплекс Ставропольского края. Об этом сообщил ТАСС медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

"Если коллеги за счет реинвестиции, за счет собственных усилий уже много сделали и, в принципе, поддерживают фонд на хорошем уровне, то развиваться дальше, я думаю, что за счет современной государственной поддержки вполне возможно", - сказал Данилов в кулуарах форума регионов России в Москве.

Он добавил, что нацпроект предусматривает инвестиционную поддержку и субсидии и это возможность, которая будет работать на обновление фонда.

По его словам, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья совместно с регионами России, в том числе со Ставропольским краем, также проводит работу по поиску механизмов для обновления инфраструктуры санаториев и курортов. При этом, по мнению Данилова, изношенность санаторных комплексов в Кавминводах не является критичной. В общей сложности, по его словам, здесь работают 123 санаторно-курортные организации, предоставляющие услуги в различных ценовых категориях. Часть из них уже готова принимать пациентов на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который запустили в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство планирует направить в целом на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.