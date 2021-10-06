Лаос поблагодарил Россию за передачу стране 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Лаоса благодарны России за оказание гуманитарной помощи республике в виде 30 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Как говорится в сообщении МИД РФ, в среду во Вьентьяне состоялась официальная церемония передачи лаосской стороне помощи, доставленной специальным рейсом МЧС России.

"30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции были направлены по решению правительства Российской Федерации в связи с просьбой руководства ЛНДР [Лаосская Народно-Демократическая Республика] о содействии в условиях ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране", - информировали в министерстве. - В ходе мероприятия министр здравоохранения Лаоса Бунфенг Пхуммалайсит выразил искреннюю признательность российской стороне за ценную и своевременную поддержку, отметив, что передача гуманитарной помощи стала "еще одним подтверждением традиционно дружественного характера отношений между двумя государствами".

22 сентября сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Лаос 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи.