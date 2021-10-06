В мечетях Адыгеи и Кубани из-за коронавируса сократили время пятничной проповеди

МАЙКОП, 6 октября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края в связи с ухудшением эпидемической обстановки из-за пандемии и роста числа случаев ОРВИ ввело ограничения на проведение проповедей и обрядов, сообщили в среду журналистам в религиозной организации.

"Мечети посещать не запрещено, но будет строго контролироваться режим социальной дистанции и ношения масок. Принято решение о сокращении времени проведения пятничной проповеди, а обряд бракосочетания (никях) будет проходить только с ограниченным числом участников. Соответствующие рекомендации уже получили имамы мечетей двух регионов", - сказали в управлении.

Аналогичные рекомендации дали и по поводу проведения похорон. Требуется соблюдать режим дистанцирования, при соболезновании - воздержаться от физических контактов. Милостыню необходимо направлять в дома нуждающихся, избегая массового скопления людей, добавили в духовном управлении мусульман.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи временно запретили проведение в регионе с 11 октября организацию массовых банкетов и свадеб, соответствующее решение принято во вторник оперативным штабом республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Количество случаев заражения коронавирусом в республике по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось более чем в три раза, на 24% - количество пневмоний. Регистрируется большое число запущенных случаев коронавируса. Смертность от различных заболеваний выросла на 24%, большое влияние на этот процесс оказывает коронавирусная инфекция.

Пик третьей волны коронавируса был достигнут в Адыгее в начале сентября. По данным регионального оперативного штаба на 6 октября, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 19 997 человек, на лечении находятся 1 755 человек (плюс 49 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 792 человека (плюс 42 за сутки), умерли 450.