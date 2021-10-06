Территорию самой крупной свалки за Полярным кругом переформировали на 70%

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Территорию самой крупной за Полярным кругом свалки твердых бытовых отходов в микрорайоне Дровяное в Мурманске переформировали на 70%, сообщили в среду в Министерстве строительства Мурманской области. Работы ведутся по нацпроекту "Экология", стоимость рекультивации - 2,7 млрд рублей.

Свалку твердых коммунальных отходов, расположенную в Дровяном, создали в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил и не обладает системами защиты окружающей среды от негативного воздействия, она использовалась до 2018 года, когда в поселке Междуречье ввели в эксплуатацию современный экотехнопарк. В рамках нацпроекта "Экология" свалка в Дровяном стала вторым после птицефабрики "Снежная" объектом в Мурманской области по ликвидации накопленного ущерба.

"Работы по переформированию тела свалки выполнены на 70%. Это считается подготовительным этапом перед монтажом всех основных систем", - говорится в сообщении.

Подрядчику из Московской области предстоит сформировать на площади в 35 га почти 3 млн кубометров твердых бытовых отходов в "так называемый пирог, который накроют своеобразным саркофагом". Затем полигон отсыплют грунтом и установят ограждение с воротами. Сточные воды и газы будут выводиться через очистные сооружения специальными дренирующими системами. Все работы по рекультивации городской свалки завершат до конца 2023 года.

Объект находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива Баренцева моря, являющегося рыбохозяйственным водным объектом высшей категории. Площадка свалки располагается в непосредственной близости к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола", связывающей Россию и Норвегию, между тремя природными ручьями, которые впадают в Кольский залив.