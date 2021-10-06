Reuters: ЕС может уйти от разделения стран по спискам в зависимости от ситуации с COVID-19

ТАСС, 6 октября. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на встрече со специалистами ЕС в сфере здравоохранения предложил отказаться от распределения стран по спискам по так называемой светофорной системе, в соответствии с которой ограничивается въезд в государства Евросоюза с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении презентацию центра.

Как отметили в докладе представители ECDC, в нынешних условиях "светофорная система" не способствует снижению темпов распространения вируса, числа госпитализаций и летальных исходов. Также в центре указали на слабые стороны подобного распределения: например, в странах ЕС используются разные тестовые системы, что мешает сопоставить статистику заболеваемости в разных государствах. Кроме того, при создании списка стран по такой системе следует учитывать возросший уровень вакцинации.

Вместо "светофорной системы" центр предлагает стимулировать вакцинацию среди туристов. По данным агентства, ECDC занялся изучением данной темы по запросу Европейской комиссии.

Как отмечает Reuters, представители ЕК и ECDC не ответили на просьбу агентства прокомментировать доклад.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ECDC, страны распределяются по спискам красного, оранжевого и зеленого цветов в зависимости от количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 000 человек за последние две недели, а также от числа сделанных тестов и доли положительных результатов. Для туристов из стран, попавших в красную или оранжевую зону, предусмотрены определенные ограничения на въезд.