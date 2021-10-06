Более 1 тыс. мероприятий пройдет в честь годовщины освобождения Краснодарского края

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. мероприятий пройдет в городах и станицах Краснодарского края в честь 78-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Более 1 тыс. мероприятий проведут на Кубани по случаю 78-й годовщины освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Они пройдут как в очном формате с соблюдением антиковидных мер, так и онлайн", - говорится в сообщении.

Торжества пройдут 9 октября. В городах и станицах региона запланировали торжественные возложения цветов к мемориалам и памятникам, поздравления участников войны. Состоятся выставки архивных документов, книг и фотографий, соревнования, классные часы и уроки мужества, исторические квесты и флешмобы. Кроме того, в онлайн-формате пройдут лектории, видеопрезентации, кинопоказы, экскурсии.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.