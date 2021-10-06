В КЧР строят новые объекты для улучшения энергоснабжения курорта "Архыз"

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Участок линии электропередачи и трансформаторная подстанция будут построены для улучшения энергоснабжения курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" строят участок линии электропередачи 10 кВ и новую трансформаторную подстанцию для развития электросетевой инфраструктуры горнолыжного поселка Архыз в Карачаево-Черкесии", - рассказали в компании.

Отмечается, что воздушная линия электропередачи протяженностью 1,25 км и новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА позволят обеспечить электроснабжение развивающейся западной части курорта.

Всего поселок Архыз снабжают электроэнергией около 120 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ, в том числе потребительских. Такое количество подстанций в небольшом поселке с населением около 500 человек связано с тем, что здесь отсутствует газоснабжение, и все туристические объекты в осенне-зимний период отапливаются с помощью электричества. Также в Архызе работают около 160 гостиниц, баз отдыха и гостевых домов, а туристический поток достигает до полумиллиона отдыхающих.

Ранее в "Россети Северный Кавказ" сообщили, что до 2022 года компания направит на реконструкцию сетевой инфраструктуры Карачаево-Черкесии 1,2 млрд рублей. Запланированы работы на основных питающих центрах республики.