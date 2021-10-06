В Карачаево-Черкесии за четыре года для инвалидов адаптировали 12 спортобъектов

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии адаптировали 12 спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями в рамках госпрограммы "Доступная среда" за четыре года. Об этом ТАСС рассказали в министерстве физической культуры и спорта республики.

"Что касается адаптивной физической культуры, с 2016 года в рамках государственной программы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии на 2016-2020 годы" Министерством физической культуры и спорта [республики] было адаптировано 12 объектов физической культуры и спорта и прилегающей к ним территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", - сообщили в министерстве.

Всего за годы реализации госпрограммы с 2013 года в Карачаево-Черкесии доступными для таких категорий жителей стали более 110 соцобъектов и около 80 учреждений образования. Установили пандусы и подъемники, широкие дверные проемы, перила и поручни особой конструкции, специальные лифты, звуковые оповещатели и другое необходимое оборудование. Также в рамках госпрограммы с 2017 года в Карачаево-Черкесии функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху.

Федеральную целевую программу "Доступная среда" утвердиило правительство России в марте 2011 года, первоначально она была рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. В 2014 году распоряжением правительства России срок действия программы продлили до 2020 года, а в 2018 году - еще на пять лет, до 2025 года. Предполагается, что реализация программы позволит создать условия для обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг практически во всех сферах жизнедеятельности, усовершенствовать систему реабилитации инвалидов, что будет способствовать их успешной интеграции в общество и повышению уровня их жизни.