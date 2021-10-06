МФТИ вошел в топ-100 предметного рейтинга THE по компьютерным наукам

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) вошел в топ-100 предметного рейтинга "Компьютерные науки" по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании.

МФТИ занял 71-ю строчку, годом ранее он находился на 91-й позиции. На этот раз в предметном рейтинге представлен 891 университет из 75 стран мира, среди которых 23 вуза - российские. Первое место, как и в прошлом году, у британского Оксфордского университета. Шесть высших учебных заведений из первой десятки находятся в Соединенных Штатах, два - в Великобритании. Другие регионы в топ-10 представляют Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Национальный университет Сингапура.

В разделе "Инженерия и технологии" в рейтинге представлены 50 вузов из России, а самая высокая позиция у Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (группа вузов с 201-й по 250-ю позицию). За ними идут Донской государственный технический университет и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (301-400), попавшие в рейтинг впервые, а также Национальный исследовательский университет ИТМО и Томский государственный университет (301-400).

Всего в этом разделе представлено 1 188 университетов из 85 стран. Шесть учебных заведений из первой десятки находятся в США, два - в Великобритании, а еще два - в Швейцарии и Сингапуре. Первое место, как и годом ранее, занимает Гарвардский университет из Соединенных Штатов.

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, они группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).