В еврейском комитете заявили, что министр культуры Украины отрицает Холокост

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отрицает трагедию Бабьего Яра и фальсифицирует историю.

"Министр культуры Ткаченко на презентации документального фильма о Бабьем Яре заявил, что там лежат жертвы двух тоталитарных режимов. Ничего более неудачного и разочаровывающего невозможно было услышать. И дело не в том, какой режим хуже. Дело в том, что такое заявление в отношении жертв Бабьего Яра - это фальсификация истории и отрицание Холокоста. Не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель уничтожить всех евреев мира. Называлось это окончательным решением еврейского вопроса", - написал Долинский в среду в Facebook.

Глава комитета напомнил, что "Холокост происходил не только на территории Украины, но и в других оккупированных и не очень, странах Европы, где никогда не было тоталитарных режимов". "Советская Красная армия и союзники стали на пути нацистов и уничтожили его, тем самым предотвратив окончательное решение еврейского вопроса. Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была спасена", - отметил Долинский.

В то же время, продолжил он, другая часть погибла в Бабьем Яре и других местах. "Их убили немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они организаторы и исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе полутора миллионов украинских евреев", - напомнил Долинский министру культуры.

Он подчеркнул, что именно советская власть эвакуировала в Среднюю Азию его бабушку с четырьмя детьми, среди которых была и мать Долинского. "Пока они были в эвакуации, мой дедушка и миллионы других воинов разгромили и уничтожили нацизм. Поэтому выступление Ткаченко - это предательство памяти миллионов украинцев положивших свои жизни в борьбе с нацизмом, всех жертв Холокоста и вообще жертв нацизма", - заявил Долинский.

На Украине в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре в Киеве, где нацисты расстреляли более 100 тыс. евреев, цыган, а также советских военнопленных.