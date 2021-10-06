В Коми развернули еще 115 ковидных коек

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Власти Республики Коми дополнительно развернули за сутки 115 инфекционных коек для пациентов с коронавирусом из-да увеличения числа больных и госпитализированных. На сегодня занято 1 953 койки из 2 339 (83,4%), сообщил в среду вечером глава республики Владимир Уйба.

"Мы не достигли хорошего уровня иммунизации от коронавируса, поэтому, к сожалению, растем [по числу заболевших]. За сутки выявлен 261 случай коронавируса <…>. Начинаем снова разворачивать койки, это снова затраты из бюджета, большая проблема с кадрами, наши медики выгорают, находясь уже более полутора лет в красной зоне. На сегодня мы развернули 2 339 коек, за сутки дополнительно - 115 коек. Заняты 1 953 койки", - рассказал глава республики в видеообращении к жителям.

Как отметил глава региона, цифры свидетельствуют о том, что население региона недостаточно привито, нет коллективного иммунитета, который достигается при иммунизации до 80% жителей. "Другого выхода, чтобы остановить ковид, кроме прививки просто нет. Сегодня завершили иммунизацию 255 915 человек. Запас вакцины очень большой - более 158 тыс. доз", - сказал руководитель региона.

На 6 октября в Коми выявили 71 644 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 261 заболевший. Выздоровели 65 124 человека, умерли 1 808.