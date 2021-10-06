Глава Коми попросил у Путина помощи в переселении пенсионеров из Воркуты и Инты

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба попросил у президента России Владимира Путина помощи в решении проблемы переселения пенсионеров и инвалидов из арктических моногородов Воркуты и Инты. Переселение затянулось на 20 лет, глава региона предложил разработать новые финансовые механизмы переселения, президент его поддержал. Об итогах совещания у президента Уйба рассказал в среду вечером в видеообращении к жителям региона.

"На совещании с президентом сегодня обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса и энергетики, а также вопросы диверсификации экономики угледобывающих регионов, в том числе и наших моногородов Инта и Воркута <…>. Я <...> озвучил президенту наболевшую проблему переселения пенсионеров и инвалидов из Воркуты Инты", - рассказал глава региона.

По его словам, переселение происходит в соответствии с федеральным законом, который разрабатывался в 2002 году, но заложенный в нем механизм - сертификаты людям на переселение - устарел. Переселение сильно затянулось, идет с отставанием на 20 лет, отметил Уйба.

"Нужны новые, современные финансовые механизмы, о чем я сегодня президенту доложил и сказал, что мы уже отрабатываем с правительством, а именно с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным новые финансовые механизмы, чтобы решить вопрос в ближайшую перспективу, допустим, в три года, в 2023-2025 годах. А переселить нам надо только из Воркуты и Инты более 11 тыс. человек. Это достаточно большие средства. Но при использовании новых финансовых механизмов это тоже можно сделать. Я попросил президента дать поручение отработать эти механизмы, и президент это поддержал", - сказал Уйба.

По его словам, на этом же совещании глава Минэкономразвития России Максим Решетников, который в августе посетил Воркуту и Инту, попросил помочь региону из федерального центра в решении застарелых проблем. Так, в Инте необходимо 3,2 млрд рублей на консервацию закрытой в 2018 году шахты АО "Интауголь". Она осталась незаконсервированной, что очень опасно, "шахтные воды уже начинают загрязнять артезианский водоносной слой, которым питается Инта". Вторая проблема - это восстановление водозабора Инты, на это нужно около 500 млн рублей. В Воркуте необходимо на реконструкцию Усинского водовода около 4 млрд рублей. Самому региону эти проблему не решить.

"Президент дал и по первому, и по второму вопросам поручения правительству. Мы сейчас это будем отрабатывать", - сообщил глава республики.