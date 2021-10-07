Опрос: рейтинг Байдена снизился до рекордно низкого уровня

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до наиболее низкого уровня за время его пребывания на этом посту. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом в США.

Как свидетельствуют результаты исследования, отрицательно работу Байдена оценивают 53% американцев, а положительно - только 38%. Во время предыдущего опроса, проведенного тем же университетом три недели назад, положительно Байдена оценивали 42%, отрицательно - 50%. Таким образом, прослеживается тенденция к снижению популярности американского президента.

При оценке деятельности Байдена очень сильна зависимость от политических взглядов. Среди республиканцев отрицательную оценку его деятельности дали 94% опрошенных, а среди демократов - всего 10%. Однако среди тех, кто не относит себя к той или иной партии, рейтинг поддержки президента еще ниже, чем в среднем по стране. В этой категории опрошенных 60% оценивают усилия хозяина Белого дома отрицательно и только 32% - положительно.

Особенное недовольство у американцев вызывает политика президента относительно иммигрантов и ситуация на южной границе США, через которую пробуют пробраться тысячи жителей Латинской Америки. Отрицательно деятельность президента на этом направлении оценивают 67%, положительно - только 23%.

Лишь 28% опрошенных высказались в поддержку курса Байдена по Афганистану. 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% полагают, что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

В опросе приняли участие 1326 жителей США по всей стране. Он прошел с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.