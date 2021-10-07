Опрос: каждый восьмой россиянин пользуется гаджетами для контроля сна

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Каждый восьмой россиянин использует гаджеты для контроля сна, следует из результатов опроса компании Garmin и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый восьмой россиянин использует различные гаджеты для контроля сна - умные часы, браслеты, приложения для смартфона", - говорится в результатах исследования.

За два года доля пользователей таких устройств и приложений выросла на 5 п. п. Их популярность среди мужчин и женщин одинаковая - по 13%. Чаще всего ими пользуются работники сфер PR и маркетинга (29%), IT-отрасли (19%), сферы транспорта и логистики (19%), строительства и недвижимости (15%), сельского хозяйства (14%), а также юристы (13%), студенты и бухгалтеры (по 11%).

Наиболее востребованы такие технологии среди жителей Самарской области (23%), Нижегородской, Воронежской и Новосибирской областей (по 16%), петербуржцев (14%), москвичей (13%), жителей Краснодарского края (12%), Подмосковья (10%) и Свердловской области (10%).

По данным опроса, 51% респондентов довольны результатом от использования таких гаджетов, 37% - не довольны. Среди основных претензий - высокая стоимость устройств, сомнения в точности собираемых данных, неудобный интерфейс, затруднения при выработке привычки регулярного контроля сна, отсутствие широкого ассортимента и выбора гаджетов в населенном пункте проживания.

В опросе приняли участие 1530 россиян из всех федеральных округов, из них 48% - мужчины и 52% - женщины.