Опрос: почти 90% офисных работников испытывают проблемы с нервной системой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заболевания нервной системы есть у 88% офисных работников в России, при этом лишь 2% опрошенных ничем не больны. К такому выводу пришли эксперты компании "Альфастрахование" по итогам проведенного исследования (есть в распоряжении ТАСС).

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Опрос проводился с февраля по сентябрь 2021 года на портале "Академия здоровья", в нем приняли участие свыше 2,6 тыс. сотрудников офисов крупных российских компаний разного пола и возраста.

"Исследование показало, что 88% опрошенных офисных работников испытывают проблемы с нервной системой. Чаще всего их беспокоят такие симптомы, как усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли и остеохондроз. Также распространены сердечно-сосудистые (61%) и эндокринные заболевания (55%). Еще 54% опрошенных сообщили, что страдают от проблем с пищеварением, а также с дыхательной (53%) и мочеполовой системами (51%)", - указано в исследовании.

При этом из всех опрошенных лишь 2% ответили, что они ничем не больны.

Исследователи отметили, что чаще всего заболеваниям подвержены женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Основная причина жалоб - расстройства нервной системы (порядка 33%) и проблемы с сердцем (около 41%). На проблемы с пищеварением жаловались порядка 40% опрошенных, с дыхательной системой - 35%, мочеполовой - также около 35%, эндокринной - 34% участниц опроса этой возрастной категории.

Среди мужчин чаще всего заболевания выявляются в возрасте 30-40 лет. Так, у офисных работников в этом возрасте диагностируют расстройства нервной системы (23%), болезни пищеварительной системы (20%), дыхательной (19%) и эндокринной систем (19%), а также болезни сердца и сосудов (17%) и мочеполовой системы (12%).

Причины

Самый распространенный фактор риска развития заболеваний среди всех опрошенных групп - отсутствие физической активности, на его долю приходится 70% всех случаев. На втором месте - неправильные привычки питания (62%). Третье место занимает употребление табака (42%). Кроме того, негативно влияет на здоровье употребление алкоголя (30%).

При этом чаще всего от пагубного воздействия на организм вредных привычек страдают женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет.