ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Компанию "Торговый порт Посьет" в Приморье оштрафовали более чем на 600 тыс. рублей за экологические нарушения, в том числе при перевалке угля, сообщила в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

Нарушения были выявлены при проверке Приморской транспортной прокуратуры. Установлено, что вопреки получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы документации компания при наличии вагоноопрокидывателей допускает перевалку угля портальными кранами с грейферными ковшами. Также было выявлено, что в экологической отчетности были указаны недостоверные данные о предельно допустимых выбросах вредных и загрязняющих веществ по угольной пыли. Кроме того, территория склада хранения материалов акционерного общества захламлена отходами производства и потребления. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.

"Кроме того, по инициативе прокурора стивидорная компания и должностные лица привлечены к административной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов"), части первой статьи 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления") и части второй статьи 8.4 КоАП РФ ("Нарушение законодательства об экологической экспертизе") на общую сумму 622 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В июне пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что юридические и должностные лица торгового порта Посьет оштрафованы почти на 1 млн рублей за нарушения при перевалке угля, во время которой образовывалась угольная пыль.

В Приморье остро стоит проблема загрязнения воздуха угольной пылью, она обострилась в 2017 году. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Президент РФ Владимир Путин дал поручение минимизировать выброс угольной пыли и перейти на применение современных технологий перевалки угля. Вопрос соблюдения экологических норм при погрузке угля в портах Приморья находится на контроле правительства края.