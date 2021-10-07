Личные вещи возглавлявшего Хабаровский край Алексея Черного представят в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Музей им. Н. И. Гродекова в Хабаровске представит личные вещи, документы и фотографии возглавлявшего Хабаровский край Алексея Черного, сообщается на сайте регионального правительства.

В регионе в этом году празднуют столетие со дня рождения Черного. В 1962-1970 годах он возглавлял Хабаровский крайисполком, а в период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС - фактически был в то время главой региона.

"Музей им. Гродекова готовится к открытию выставки "Эпоха созидания. Алексей Клементьевич Черный". Она посвящена деятельности советского партийного и политического деятеля, почетного гражданина Хабаровска", - говорится в сообщении. Познакомиться с экспозицией жители и гости краевой столицы смогут с 8 октября по 5 декабря.

Личные вещи Черного музею передали его родственники. Среди экспонатов часы, очки и шляпа, в которой политик запечатлен на многих официальных фотографиях. В экспозиции также представлены фотографии, документы, личные вещи бывшего руководителя края, а также предметы, связанные с историей строительства БАМа, развитием энергетики и сельского хозяйства в регионе.

При Черном за короткий срок Хабаровский край стал крупным экономическим центром на востоке страны, по его инициативе были созданы многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, построены объекты энергетики, в Хабаровске - гостиница "Интурист", Дом радио, возведен мемориал на площади Славы. Губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что будет равняться в своей работе в том числе на опыт Черного.