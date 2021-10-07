В Хабаровском крае освободился от воды подтопленный при паводке Амурский район

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Уровень Амура в Хабаровском крае снижается, освобождая подтопленные территории. От воздействия паводка полностью освободился Амурский район, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В Амурском районе освободились от воздействия паводка два подтопленных дачных участка в Амурске. Таким образом, в муниципальном районе более нет подтопленных территорий. Он вышел из зоны паводка", - говорится в сообщении.

Всего в регионе подтопленными остаются 10 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. Вода еще стоит на 59 приусадебных участках, на девяти участках дорог. Требуется восстановление одного автомобильного моста. Большинство остающихся подтопленными подворий находятся в Комсомольске-на-Амуре. Уровень воды у города снизился на 8 см за сутки, до 412 см. Неблагоприятной для города считается отметка 450 см.

В Комсомольском районе в селах Гайтер и Бельго вода стоит на восьми приусадебных участках и трех участках внутрипоселковых дорог. В Ульчском районе от паводка освободилось село Кальма. В шести населенных пунктах вода сохраняется на некоторых внутрипоселковых дорогах.

Паводковая обстановка на территории Хабаровского края стабилизировалась. На реках края в основном уровень воды падает, на Амуре пока еще отмечается повышенная водность. Уровни на отметках, близких к категории неблагоприятного явления, сохраняются у сел Богородское и Мариинское. У Хабаровска в ближайшие двое суток ожидается дополнительный спад уровня воды на 15-20 см, сейчас уровень у города составляет 334 см, он упал на 12 см за сутки. Неблагоприятным для Хабаровска считается уровень 450 см.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка на Амуре, предыдущие прошли без серьезных последствий, а во время нынешнего вода в реке превышала опасные отметки, были подтоплены дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища.