На Шантарских островах завершили работы по учету леса

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты филиала Рослесинфорга "Дальлеспроект" завершили полевые работы по лесоустройству на территории национального парка "Шантарские острова" в Хабаровском крае. Учет леса там не проводился 30 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"Площадь лесоустроительных работ составила более 240 тыс. га. При натурной таксации лесов в целях сохранения территорий, имеющих важное значение для поддержания уникальной краснокнижной природы, фиксировались места обнаружения редких и исчезающих видов животных и растений. Выявлено, что наиболее представлены на территории парка еловые и лиственничные насаждения, которые занимают более 70% площади парка. Средний возраст еловых насаждений - 142 года, средняя высота - 14 м и средний диаметр - 24 см", - привели в пресс-службе слова руководителя "Дальлеспроекта" Игоря Гречина.

Специалисты заложили свыше 1 тыс. площадок для определения сумм площадей поперечного сечения стволов и измерили почти три сотни модельных деревьев. Эти измерения необходимы для определения породного состава, запаса древесины, возраста. Во время работ также получены сведения о наличии площадей, пройденных лесными пожарами, поврежденных вредными организмами, ветровалами.

Теперь специалистам осталось обработать информацию, до конца года появятся планы лесонасаждений, таксационное описание, карта-схема лесов национального парка.

Шантарские острова труднодоступны. Попасть туда можно только в летние месяцы. Лесоустроителей доставляли в национальный парк на вертолетах.

Шантарские острова славятся своей уникальной природой: это скалистые, с многочисленными водопадами острова, на которых можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские и японские киты, а также косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы, медведи, в береговой зоне - тюлени.