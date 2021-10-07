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Пандемия COVID-19

Эксперт: штамм COVID-19 "дельта" может остаться доминирующим, перестав эволюционировать

По словам ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина, чем более адаптирован вирус к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ставший доминирующим в мире, штамм коронавируса "дельта" может остаться в популяции, перестав эволюционировать, поскольку более адаптированному варианту вируса сложнее развиваться дальше, сообщил журналистам в пресс-центре OpenBio ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин.

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"То, что это какой-то островок устойчивости, нет сомнений, он [штамм "дельта"] некоторое время уже доминирует. Возможно представить себе такую ситуацию, если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще", - сказал Кунин.

По его словам, чем более адаптирован вирус к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать. Этот процесс усложняет и вакцинация, активно распространяющаяся в мире. В таком случае внимание ученых привлекает вариант вируса, пробивающий иммунную защиту. Этот вопрос ученые изучают с помощью компьютерного моделирования.

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября в смешанном формате. Форум, посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится ежегодно с 2013 года. Программа OpenBio включает научную конференцию, деловой форум, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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