В "Москвариуме" на ВДНХ отметят День осьминога

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Специальная программа в честь Всемирного дня осьминога с 8 по 10 октября пройдет в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ко Всемирному дню осьминога, который ежегодно отмечается 8 октября, "Москвариум" на ВДНХ подготовил специальную развлекательно-познавательную программу для взрослых и детей. С 8 по 10 октября гостей океанариума ждут лекция, тематическая экскурсия, творческие мастер-классы, увлекательный квест, конкурс рисунков и даже танцевальный флешмоб", - говорится в сообщении.

Так, например, 8 октября в 12:00 пройдет лекция "Осьминог - чудо природы". Ихтиологи расскажут об уникальном строении тела осьминогов, их повадках и взаимодействии с человеком, а также о древних родственниках головоногих моллюсков - аммонитах, живших на Земле более 300 миллионов лет назад. На лекции будет и практическая часть. Слушатели смогут вместе с ихтиологами и водолазами океанариума приготовить для осьминога Аристотеля - жителя "Москвариума" - праздничный обед.

"Сразу после занятия, в 12:30, гостей приглашают понаблюдать за трапезой Аристотеля, а также присоединиться к тематической экскурсии по экспозиции "Аквариум". Она будет посвящена дальним родственникам осьминогов и самым удивительным жителям "Москвариума" - моллюскам. Посетителям покажут брюхоногих моллюсков Белого моря, морских гребешков Японского моря, мидий, крупного двустворчатого моллюска тридакну, вес которого вместе с раковиной может достигать 400 килограммов", - отмечается в сообщении.

Для участия в некоторых мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться и приобрести билет. Посетителей также просят соблюдать дистанцию и надевать маски.