Фитнес-сообщество предложило отменить QR-коды для посещения объектов в Пермском крае

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой отменить решение о допуске посетителей на физкультурно-оздоровительные объекты по QR-коду. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, в регионе с 4 октября в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью COVID-19 введено обязательное предъявление QR-кодов при посещении массовых мероприятий и мест, предполагающих скопление большого числа людей. Жители и гости региона на входе вместе с документом, удостоверяющим личность, должны предъявлять сертификат о вакцинации либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо факт перенесенного заболевания в течение менее чем 6 месяцев. Предъявлять документы нужно в том числе в фитнес-центрах и фитнес-клубах, тренажерных залах и бассейнах.

"Национальное фитнес-сообщество просит вас отменить введение дополнительных ограничительных мер для физкультурно-оздоровительной отрасли и внести соответствующие изменения в [региональное] постановление", - отметила в письме Силина.

Она указала, что представители фитнес-отрасли в Пермском крае уже сегодня получили обращения о возвратах от 35% клиентов, а реализация услуг упала на 93%. "Подобная динамика развития событий повлечет за собой высокий процент банкротства и закрытия физкультурно-оздоровительных объектов в Пермском крае", - убеждена глава фитнес-сообщества.

Силина отметила, что занятия физкультурной и спортом рекомендует BO3, "временные методические рекомендации Минздрава РФ также выделяют физическую активность и занятия спортом как основную профилактическую меру восстановления после перенесенной болезни". Национальное фитнес-сообщество ведет планомерную работу с Минздравом РФ, "на сегодняшний день организация представила различные постковидные программы для граждан", добавила она.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.