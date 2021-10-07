Россияне рассказали, на каких литературных героев похожи их начальники

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что их начальники похожи на героя из "Мертвых душ" Павла Чичикова. Это следует из опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и книжного сервиса ЛитРес. Данные имеются в распоряжении ТАСС.

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Участникам опроса предложили рассказать, на каких литературных героев больше всего похожи начальники жителей России, и с каким произведением те могли бы сравнить атмосферу на работе. В исследовании приняли участие более 6 тыс. пользователей сервисов старше 18 лет из всех регионов страны.

"Больше всего респондентов (16%) отметили, что их руководитель похож на Павла Ивановича Чичикова - известного махинатора из романа Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души". Главными качествами этого героя назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и способность к манипуляции (34%). Чуть меньше участников опроса (15%) указали, что их начальник напоминает главного героя "12 стульев" Ильфа и Петрова - Остапа Бендера, которого охарактеризовали как расчетливого (39%), манипулятора (32%) и авантюриста (30%). В тройку лидеров по типажам начальников попал и Шерлок Холмс - умный (54%), справедливый (44%) и расчетливый (22%) детектив, герой повестей Артура Конан Дойла", - отметили авторы опроса.

Еще 11% респондентов рассказали, что могут сравнить руководителя с Безумным Шляпником из "Алисы в Стране чудес". Этот герой, по мнению опрошенных, глупый (18%), но находчивый (22%) авантюрист (28%). Каждый 10-й участник исследования указал, что его начальник похож на Большого Брата из антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, которого охарактеризовали как строгого (37%) и несправедливого (29%) манипулятора (34%).

По 7% опрошенных выделили образ авторитетного (34%), расчетливого (33%) и умного (32%) дона Корлеоне ("Крестный отец", Марио Пьюзо), а также строгой (35%) и расчетливой (32%) манипуляторши (32%) Миранды Пристли ("Дьявол носит Prada", Лорен Вайсбергер). 6% респондентов указали, что их руководители напоминают им Волан-де-Морта, злодея из серии книг о Гарри Поттере. Он отличается злостью (49%), жадностью (36%) и стремлением манипулировать (36%). Еще 5% опрошенных отметили образ ленивого (30%), глупого (25%) и жадного (24%) Обломова из одноименной книги Ивана Александровича Гончарова, а 4% участников исследования указали, что их начальник похож на Альбуса Дамблдора - умного (54%), справедливого (51%) и доброго (40%) директора Хогвартса, Школы Чародейства и Волшебства.

При этом, 48% опрошенных жителей России отметили, что им нравится типаж их начальника. Эти респонденты признались, что их руководители похожи на Шерлока Холмса (16%), Большого Брата (11%), дона Корлеоне (9%), Альбуса Дамблдора (8%) и Остапа Бендера (7%). Однако 52% участников исследования типажи начальников не нравятся. Респонденты указывали, что их руководители похожи на Павла Ивановича Чичикова (21%), Остапа Бендера (13%), Безумного Шляпника (11%), Волан-де-Морта (10%) и Обломова (8%).

Что касается, руководителя мечты, то каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы видеть в начальнике героя Робин Гуда. Еще 17% респондентов отметили, что их босс должен быть похож на Шерлока Холмса, а 15% выделили образ Альбуса Дамблдора. 12% участников исследования отметили, что симпатизируют Эрасту Фандорину из произведения Бориса Акунина. Еще 11% респондентов сказали, что желают получить в начальники фею-крестную из "Золушки".

Обстановка на работе

Пользователи поделились, на какое произведение похожа обстановка у них на работе. 18% респондентов сравнили атмосферу там со сказкой "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. 17% опрошенных указали, что их рабочие будни похожи на действие комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова, а 12% участников исследования выделили "Войну и мир" Льва Толстого. 11% опрошенных указали, что у них в офисе обстановка как в повести "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома, 10% отметили "12 стульев" Ильфа и Петрова, а 9% - "Сказ про Федота-стрельца" Леонида Филатова. По 7% респондентов сказали, что у них на работе атмосфера примерно как в романе "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея и "Дьявол носит Prada" Лорен Вайсбергер. Еще 6% отметили роман "Крестный отец" Марио Пьюзо, а 5% - "Бойцовский клуб" Чака Паланика.