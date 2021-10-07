Митрополит Иларион сообщил о предстоящей встрече патриарха Московского и Папы Римского

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Новая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска состоится, но объявлено о ней будет незадолго до события. Об этом сказал в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокаламский Иларион.

"Думаю, она [встреча] состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване [в феврале 2016 года, когда состоялась первая встреча глав Русской православной и Римско-католической церквей] было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же - за неделю", - сказал Иларион.

Он указал, что важен не столько сам факт встречи, сколько ее наполнение и результаты. Владыка также отметил, что визит Папы Римского Франциска в Россию "не стоит в повестке дня двусторонних отношений". "Сейчас нет условий. Не думаю, что должен называть причины, почему сейчас это невозможно. Стороны их знают", - добавил Иларион. Он подчеркнул, что это не означает, что отношения между церквями не развиваются. "Наоборот, встреча в Гаване прислала им новый импульс", - добавил митрополит.

В среду от встречался с Папой Франциском, и в газете напечатана фотография, на который понтифик, по заведенной традиции, когда встречается с представителями братских церквей, целует нагрудный православный крест Илариона.

Накануне встречи в беседе с российскими журналистами Иларион отметил, что не раскрывает содержание разговоров с Франциском, но уточнил, что обсуждаются "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквями". Владыка также охарактеризовал эти отношения как "развивающиеся очень позитивно".

В свою очередь государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что встречи предстоятелей всегда происходят "по знамению", и пока и него нет указаний на то, что следующая встреча состоится в ближайшее время. Ранее он также заявил, что "условий для поездки Папы Римского в Москву пока нет".