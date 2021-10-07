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Гинцбург анонсировал клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует начать их в конце 2022 года, сказал директор центра
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в конце 2022 года. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

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"Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года", - рассказал он газете.

В основе технологической платформы будущего препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней разрабатывают препарат против различных вариантов коронавируса, пояснил Гинцбург газете.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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