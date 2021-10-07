Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер с честью несет бремя огромной ответственности за судьбы граждан страны. Соответствующее поздравление размещено в четверг на сайте Московского патриархата.

"Посвятив свою жизнь служению Отечеству, вы с честью и достоинством несете бремя огромной ответственности за судьбы миллионов людей, доверивших вам управление российским государством. Минувшие годы ознаменованы большими преобразованиями в социальной и экономической сферах, активным развитием общественных институтов, реализацией многих значимых проектов в области образования и культуры", - говорится в поздравлении.

Патриарх подчеркнул, что, опираясь на широкую народную поддержку, президент неизменно остается чутким и внимательным к нуждам и чаяниям не только граждан РФ, но и проживающих за рубежом соотечественников.

"Особую благодарность хотел бы выразить вам за весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества, направленного на осуществление важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей", - добавил он.

Патриарх Кирилл пожелал Путину "крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту президента Российской Федерации".

7 октября Путину исполнилось 69 лет.