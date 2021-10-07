В Дагестане свыше 10 школ перешли на дистанционное обучение из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 10 школ в Махачкале и Каспийске перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий, сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Айшат Хабибова.

"В связи с непрекращающимися дождями 11 общеобразовательных школ перешли на дистанционную форму обучения", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки Дагестана рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее письмо было направлено в среду руководителям общеобразовательных учреждений.