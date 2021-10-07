Представитель ВОЗ призвал страны ЕС делиться вакциной до истечения срока ее хранения

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза, централизованно обеспеченные сообществом вакциной от коронавируса, нередко делятся препаратом с третьими странами к окончанию срока его хранения. С критикой этого поведения выступил в четверг в интервью выходящему в Литве русскоязычному еженедельнику " Экспресс-неделя " специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по региону Европы Витянис Андрюкайтис.

"ВОЗ просит страны Европы поделиться вакцинами, которые у них уже есть в наличии, с Украиной, Таджикистаном, Арменией, Киргизией, - сказал он. - Но делиться не хотят, держат на складах, а потом отдают, когда до окончания срока хранения остается две недели".

Как напомнил Андрюкайтис, ЕС закупил 700 млн доз вакцины для стран - членов евросообщества, а также 700 млн доз для стран третьего мира. "Но это не значит, что эти дозы уже имеются в наличии, это план-заказ для производителей", - пояснил он.

Как отметил спецпредставитель ВОЗ, по причине нехватки в некоторых регионах вакцины всемирная организация считает возможным не торопиться с ревакцинацией, то есть с третьей прививкой. "ВОЗ просит не спешить с ревакцинацией, пока не окончена [массовая] вакцинация, ведь немало стран страдают от нехватки вакцин. Вот что важно - солидарность! Но пока мы видим, что каждому своя рубашка ближе к телу", - заявил он.