В Перми более чем на год демонтируют "Счастье не за горами"

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Один из самых известных символов Перми - арт-объект "Счастье не за горами" - демонтируют до конца 2022 года из-за ремонта набережной. Об этом сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"До конца 2022 года подрядная организация должна будет выполнить комплекс работ. Буквы "Счастье не за горами" будут храниться на складе, пермской достопримечательности обеспечат надлежащие условия. После окончания ремонтных работ арт-объект вернется на прежнее место", - говорится в сообщении.

Надпись демонтируют в течение недели. Затем компания продолжит благоустройство набережной. Сообщается, что подрядчик уложит на нижней части причального комплекса гранитную плитку и обновит асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне. Также строители заменят плиты берегоукрепления на протяжении всего причала, установят опоры нового освещения, ограждение, проведут ряд других ремонтных и восстановительных работ. После завершения всех этапов строительства и благоустройства территория станет двухуровневой.

Арт-объект "Счастье не за горами" установлен в 2009 году в рамках public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM". Автором проекта является художник Борис Матросов. В 2017 году "Счастье не за горами" было принято на баланс Городского центра охраны памятников. В 2018 году городские власти произвели его реконструкцию.