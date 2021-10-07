Попова заявила о достижении почти всех показателей по плановой вакцинации в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Практически все целевые показатели по иммунизации населения от контролируемых инфекций достигнуты в России, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в приветственном обращении главы Роспотребнадзора Анны Поповой к участникам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы".

"Несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция на начальном этапе, как и во всем мире, замедлила темпы иммунизации населения, принятые меры позволили обеспечить наверстывающую иммунизацию и к началу 2021 года достигнуть целевых показателей практически по всем контролируемым инфекциям", - зачитал приветствие главы ведомства директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Попова также отметила, что в целом иммунопрофилактика позволила достичь глобальной ликвидации оспы, ликвидации полиомиелита в большинстве стран мира, в том числе в РФ, достичь существенного снижения заболеваемости корью, гепатитом, дифтерией, коклюшем, столбняком и другими инфекциями. "За последние годы РФ вынуждена реагировать на целый ряд новых вызовов и угроз, вносить существенные коррективы в стратегию и тактику борьбы с инфекционными болезнями. В настоящее время остаются актуальными вопросы оптимизации эпидемиологического надзора, разработка эффективных средств и схем вакцинопрофилактики, совершенствование нормативно-методической базы в этой области, а также подготовки квалифицированных кадров", - говорится в обращении.

"На сегодняшний день, имея уже пять вакцин от ковида, наша страна решает вопросы массовой иммунизации населения анализируя изменения свойств возбудителя, что позволяет выработать наиболее оптимальные схемы защиты населения и снижения уровня заболеваемости", - приводятся слова Поповой.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".