Более 11 тыс. интернациональных пар поженились в Москве с начала года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. интернациональных браков заключили в Москве с начала 2021 года. Более 20% браков из них было заключено с гражданами дальнего зарубежья, сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В Москве созданы благоприятные условия для желающих зарегистрировать свой брак с иностранными гражданами. В городе можно заключить брак с гражданином другой страны в любом столичном ЗАГСе, а также и на выездных площадках. Более 11 тыс. пар, 20% из которых являются гражданами дальнего зарубежья поженились с начала года. Чаще браки заключаются с иностранными женихами, нежели с невестами, среди граждан дальнего зарубежья 78% иностранных женихов и 22% иностранных невест", - говорится в сообщении.

Среди иностранных женихов больше всего граждан Нигерии (133), Турции (114), Афганистана (99), Кубы (76), Вьетнама (71), Индии (68). Также по сравнению с прошлым годом увеличилось число женихов из Европы. В 2021 году заключили брак в России 51 гражданин Великобритании, 48 граждан из Сербии, 46 женихов из Германии, 44 - из Италии, 36 - из США, 31 - из Франции. Гражданство популярных иностранных невест отличается от женихов. Больше всего среди дальнего зарубежья в 2021 году вступили в брак гражданки Вьетнама (81), Нигерии (38), Афганистана (26). Также много иностранных невест из Латвии (22), Китая (14), США (11), Кубы (10), Эстонии (10).

"Дворец бракосочетания № 4 долгое время был единственным ЗАГСом, где можно было заключить брак с иностранными гражданами. С 2016 года такая возможность появилась и в Шипиловском отделе ЗАГС, а с 2019 года - во всех отделах ЗАГС. Популярность дворца, как международного, осталась до сих пор, и после капитального ремонта он вновь стал любимцем среди иностранных граждан. Во дворце бракосочетания № 4 есть возможность провести церемонию бракосочетания на русском и английском языках, не нарушая законодательство РФ. Подтверждение, что согласие вступления в брак является взаимным и добровольным, жених и невеста должны на русском языке", - отметила пресс-служба.

При заключении брака интернациональных пар жених или невеста могут не владеть высоким уровнем знания русского языка, а также на церемонии присутствуют иностранные гости, поэтому для молодоженов появилась возможность дублирования текста церемонии на английский язык. Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн - 245 рублей.