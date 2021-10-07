Из больниц Перми выписали всех пострадавших после стрельбы в университете

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Из больниц Перми выписали последнего пострадавшего после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). На лечении остается стрелявший, также шесть пациентов продолжают находиться в московских клиниках, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермском края.

"В пермских медучреждениях остается один пациент - сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое. В федеральных медучреждениях проходят лечение шесть пациентов: один в тяжелом состоянии, четыре в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, один из транспортированных пациентов был также выписан из больницы в Москве. Как сообщалось ранее, в федеральный центр было доставлено семь человек, получивших тяжелые травмы.

Студент первого курса Пермского госуниверситета 20 сентября, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.