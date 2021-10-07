Коэффициент распространения коронавируса в России упал до 1,04

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 1,04, несмотря на максимальное с 31 декабря 2020 года число новых случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель, как и в среду, превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге он снизился до 0,93 - минимума за последние две недели, а в Иркутской и Свердловской областях составил ровно 1.

В Воронежской области индикатор равен 1,02, в Самарской и Ростовской - 1,03, в Нижегородской - 1,05, в Москве - 1,06, в Красноярском крае - 1,07 (для региона это максимум с 20 июля), а в Подмосковье - 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.