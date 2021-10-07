В Думе предложили ввести выплаты для совместного досуга отцов с детьми

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Избранный депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести "отцовскую карту" - выделять ежемесячно отцам в малообеспеченных семьях по 2 тыс. рублей для проведения совместного досуга с детьми. Текст есть в распоряжении ТАСС.

"Роль отца в семье и в воспитании детей принижается еще со времен Советского Союза, поскольку во главу угла ставился феминоцентризм. Такая ситуация способствовала кризису традиционной семьи, поскольку обществу навязывался постулат о том, что воспитанием детей всегда занимается мать, даже капитал на ребенка называется материнским", - указывает Чернышов.

По его словам, "введение Дня отца, учрежденного президентом Российской Федерации, несомненно, будет способствовать укреплению семейных ценностей". "В дополнение к этому я предлагаю ввести понятие "отцовской карты". Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на так называемую отцовскую карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды", - продолжил либерал-демократ.

По словам Чернышова, "это позволит создать условия для того, чтобы отцы проводили больше времени со своими детьми, будет способствовать сближению отца и ребенка". Этой суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе, добавил избранный депутат.

"Отцовская карта" окажется полезной семьям, чей доход не превышает 20 тыс. рублей в месяц, поскольку подобная помощь тем, чьи доходы существенно выше прожиточного минимума, не нужна", - уточнил Чернышов.