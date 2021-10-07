Эксперт: штамм коронавируса "дельта" очень активен в отношении детей

"Сейчас очень активно болеют дети, это очень настораживает. Дельта-штамм оказался очень активным в отношении детей", - сказала она.

По словам Лысенко, в первую волну коронавируса дети были переносчиками инфекции, и серьезного влияния вирус на них не оказывал. "Сейчас дети болеют и болеют достаточно тяжело, и имеют большое количество разнообразных последствий перенесенной инфекции", - отметила она.

Главврач также добавила, что весь мир работает над лечением коронавирусной инфекции с помощью этиотропных препаратов, и появился новый подкласс лекарственных средств противовирусных моноклональных антител, который начали использовать в РФ.

"Сейчас большой проект идет у нас в Москве в отношении беременных женщин, поскольку препараты показали абсолютную безопасность и эффективность при назначении в раннем окне (заболевания). Сейчас выходят на рынок препараты, которые работают для среднетяжелых пациентов, то есть в более позднем окне их можно будет назначать. Но, действительно, это такой существенный прорыв, мы видим результаты, особенно при соблюдении окна возможностей. Думаю, что будет все больше и больше наработок", - заключила Лысенко.