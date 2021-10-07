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Президент Абхазии в поздравлении Путину подчеркнул его вклад в укрепление безопасности

Аслан Бжания назвал российского президента "лидером мирового масштаба и исторического значения"

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его личный вклад в укрепление безопасности и социально-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии в четверг.

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"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени всего многонационального народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Трудно переоценить ваш личный вклад в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Республикой Абхазией и Российской Федерацией. Убежден, при наличии столь прочного фундамента динамика отношений между нашими народами будет только нарастать", - говорится в телеграмме Бжании.

Президент Абхазии назвал Путина "лидером мирового масштаба и исторического значения". "Под вашим руководством Россия возродилась в качестве великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права. В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, искренне желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу - мира и процветания", - отмечается в телеграмме Бжании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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