Толстой считает, что школам надо отказаться от тестов по русскому языку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Проверка знаний в российских школах по таким предметам, как русский язык и литература, в виде тестирования негативно отражается на формировании устной речи у детей, их умении излагать свои суждения. Такое мнение высказал ТАСС советник президента России, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Владимир Толстой, отметив, что, возможно, стоит вернуться к традиционным формам проверки знаний.

Он добавил, что является сторонником старых подходов: например, система, которая была в частности в советское время, когда в самом процессе обучения дети писали изложения, сочинения - это позволяло им учится думать, учится выражать свое мнение.

"Сейчас все стремительно идет к сокращению каких-то форм [при обучении], в том числе и форм проверки - [используются] тестовые формы. На мой взгляд, они сужают сознание ребенка, и наши дети стали хуже публично говорить, стали хуже излагать свои суждения, а значит стали уже думать <…> Возможно, мы, как и во многих вещах, от этого пути будем возвращаться к каким-то проверенным, классическим формам, я сторонник этого", - сказал Толстой в кулуарах VII конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в сентябре поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о его выполнении необходимо до 1 июля 2022 года.

VII конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы проходит на площадке Уральского федерального университета в Екатеринбурге.