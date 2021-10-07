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Дело о госизмене основателя Group-IB
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Песков не видел письмо матери Сачкова в администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что знает о письме из сообщений СМИ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков из сообщений СМИ знает про письмо матери Ильи Сачкова - основателя компании Grouр-IB, которому было предъявлено обвинение в госизмене, однако не видел такой документ в администрации главы государства.

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"Я из сообщений СМИ еще вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено. Но мне неизвестно, как [оно было направлено], по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле такое обращение.

Песков заверил, что понимает эмоциональное состояние матери. "В отношении ее сына действительно выдвигаются очень и очень серьезные обвинения. Но в то же время человека признать виновным может только суд, поэтому нужно дождаться завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет", - подчеркнул он.

При этом вряд ли "нужно делать обобщающие выводы, основываясь на одном, пусть и серьезном, случае", заметил представитель Кремля, комментируя отдельные высказывания из письма.

Путин не имеет права вмешиваться в дела следствия

Президент России Владимир Путин не может принять участие в решении судьбы основателя Grouр-IB, поскольку не имеет права вмешиваться в дела следствия. "Такой вероятности нет, вероятность отсутствует, президент не имеет права вмешиваться в дела следствия", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Путин поучаствует в решении судьбы Сачкова.

Песков признался, что не может ответить на вопрос, возможна ли встреча президента с матерью Сачкова. "Я просто не видел этого письма [матери Сачкова президенту], мне неизвестно, что оно к нам входило, я даже не знаю, было ли оно отправлено как-то", - объяснил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело о госизмене основателя Group-IB
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