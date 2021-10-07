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Бастрыкин поручил наградить избитого молодого человека, заступившегося за девушку в метро

Роману Киселеву вручат медаль "Доблесть и отвага"
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Киселева, заступившегося за девушку, сообщается на сайте ведомства.

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"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, - сообщает СК. - Главой СК России принято решение о награждении пострадавшего, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

4 октября вечером в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. Нападавшие продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован.

По данным СК, нападавшие при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Все трое фигурантов арестованы.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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