Ректор РАНХиГС: пандемия ускорила цифровизацию и изменила взгляд на некоторые нормы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции помогла ускорить процесс цифровизации и изменила взгляд на многие вещи, которые раньше считались нормой. Например, ввела абсолютное равенство физического и онлайн присутствия на любых мероприятиях, заявил в четверг ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Задача цифровизации была поставлена до пандемии, а не в связи с ней. Пандемия ускорила эти процессы, но не запустила их. Скорее пандемия сыграла важную роль в том смысле, что то, что казалось сомнительным, иногда не очень принятым, стало нормой. Ранее участие в конференциях онлайн, например, воспринималось как некоторый признак неуважения, хотя открыто об этом никто не говорил. Теперь же абсолютное равенство физического присутствия и онлайн присутствия. И это очень важный сдвиг", - сказал он на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

Как подчеркнул Мау, университет плотно работает в этом направлении как с точки зрения организации программ, так и подготовки кадров. "Целый ряд программ очень важных для подготовки специалистов в рамках бакалавриата и магистратуры. И еще начата около 4-5 лет назад программа по универсальной цифровой подготовки для всех <…> Это ключевое направление. Пандемия - это ужасно. Но она превратила это из моды в вызов", - отметил он.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году стал "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО. Коннект". По данным пресс-службы ММСО, в рамках салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики. ТАСС выступает информационным партнером салона.