Представители всех национальностей Крыма флешмобом поздравили Путина с днем рождения

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Огромный портрет президента - размером более 70 квадратных метров - собрали из фрагментов в урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Во флешмобе приняли участие представители всех национальностей, которые живут на полуострове. Сьемки прошли в знаковых местах республики, которые крымчане связывают с президентом России: Крымский мост, международный аэропорт Симферополь им. И. А. Айвазовского и Митридатская лестница в Керчи", - говорится в комментарии к видеоролику.

Напоминается, что в Крыму проживают представители более 170 народов. Ранее молодежь Крыма прочла для главы государства поздравительный рэп.

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет.