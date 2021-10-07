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Представители всех национальностей Крыма флешмобом поздравили Путина с днем рождения

На полуострове проживают представители более 170 народов
© Телеканал "Крым-24"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Представители всех национальностей Крыма ко дню рождения президента России Владимира Путина организовали флешмоб. Видеоролик об акции предоставила в распоряжение журналистов редакция телеканала "Крым-24".

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"Огромный портрет президента - размером более 70 квадратных метров - собрали из фрагментов в урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Во флешмобе приняли участие представители всех национальностей, которые живут на полуострове. Сьемки прошли в знаковых местах республики, которые крымчане связывают с президентом России: Крымский мост, международный аэропорт Симферополь им. И. А. Айвазовского и Митридатская лестница в Керчи", - говорится в комментарии к видеоролику.

Напоминается, что в Крыму проживают представители более 170 народов. Ранее молодежь Крыма прочла для главы государства поздравительный рэп.

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет.

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