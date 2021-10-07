{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин сообщил, что утром поздравил Путина с днем рождения

По словам премьера, он передал президенту, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных задач

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что утром поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина, которому в четверг исполнилось 69 лет.

На эту тему
"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента
"Это же Путин, он не спит".

"Утром разговаривал с президентом, поздравил Владимира Владимировича с днем рождения и передал ему, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных президентом задач", - сказал глава кабмина, открывая заседание правительства.

По словам Мишустина, среди этих задач - улучшение качества жизни граждан, развитие экономики и социальной сферы.

"Их реализация, коллеги, - приоритет нашей с вами совместной работы", - обратился премьер к министрам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Крыму
В пятницу и субботу порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в региональном ведомстве
Читать полностью