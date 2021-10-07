Мишустин сообщил, что утром поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что утром поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина, которому в четверг исполнилось 69 лет.
"Утром разговаривал с президентом, поздравил Владимира Владимировича с днем рождения и передал ему, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных президентом задач", - сказал глава кабмина, открывая заседание правительства.
По словам Мишустина, среди этих задач - улучшение качества жизни граждан, развитие экономики и социальной сферы.
"Их реализация, коллеги, - приоритет нашей с вами совместной работы", - обратился премьер к министрам.