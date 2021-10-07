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Фадеев предложил ввести в России практику вручения сувениров молодым избирателям

По мнению главы СПЧ, это надо "сделать организованно в масштабах всей страны, не отдавая такое решение на волю региональных руководителей"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает в масштабах всей страны распространить практику вручения сувениров молодым избирателям, которые проголосовали на выборах впервые. Об этом он заявил в четверг в ходе расширенного заседания Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

"Есть пожелание. Для лиц, голосовавших впервые, для молодых людей не предусматривались памятные сувениры с символикой России, наличие которых могло бы быть положительным элементом для формирования у молодого поколения активной гражданской позиции. Мне кажется, это надо как-то сделать организованно в масштабах всей страны, не отдавая такое решение на волю региональных руководителей", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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