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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Песков не знает о наличии в Кремле документов на увольнение главы саратовского УФСИН

При этом представитель Кремля предположил, что вряд ли этот пакет документов должен пройти через администрацию президента

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно о поступлении в администрацию главы государства документов на увольнение начальника управления ФСИН по Саратовской области Алексея Федотова. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

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"Мне пока не известно о том, что эти документы поступали", - сказал Песков.

При этом он предположил, что вряд ли этот пакет документов должен пройти через администрацию президента. "Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. Была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИН, была реакция Генпрокуратуры. Нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - заключил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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