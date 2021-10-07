Песков не знает о наличии в Кремле документов на увольнение главы саратовского УФСИН

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно о поступлении в администрацию главы государства документов на увольнение начальника управления ФСИН по Саратовской области Алексея Федотова. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

"Мне пока не известно о том, что эти документы поступали", - сказал Песков.

При этом он предположил, что вряд ли этот пакет документов должен пройти через администрацию президента. "Вы знаете, что там идет следствие. Это очень важно. Была реакция Следственного комитета, была реакция самого ФСИН, была реакция Генпрокуратуры. Нужно дождаться результатов проверок, понять, будут ли возбуждаться какие-то дела, как и когда", - заключил Песков.