Минпросвещения в вопросе тестов на ковид в школах исходит из действующих требований

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпросвещения России в вопросе введения тестов на коронавирус для школьников исходит из действующих требований Роспотребнадзора, которые не предполагают обязательного тестирования несовершеннолетних. Об этом заявил журналистам в четверг первый замглавы министерства Александр Бугаев.

"Ситуация очень разная, и меры очень разные. Мы, еще раз подчеркну, выступаем за то, что должна максимально, там где это возможно по эпидемиологическим нормам, [быть] сохранена очная система образования. И должны соблюдаться все те обязательные требования, которые по протоколу разработаны Роспотребнадзором. Вот это наша позиция", - сказал Бугаев, отвечая на вопрос ТАСС, рассматривает ли Минпросвещения возможность ввести тесты на ковид для школьников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что столичные власти рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.