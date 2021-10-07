Первые 150 тыс. учащихся поступят в колледжи на "Профессионалитет" в 2022 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новая модель отраслевой подготовки квалифицированных специалистов - программа "Профессионалитет" - заработает в 2022 году, первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября будущего года. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Одна из главных задач программы - создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство, и решение о привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься совместно. Первые 150 тысяч человек пойдут в обновленные организации среднего профессионального образования уже в следующем учебном году", - привели слова вице-премьера в ее секретарите.

В 2022 году предполагается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Также планируется создание 70 образовательно-производственных кластеров в регионах, отметили в секретариате.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее Голикова.