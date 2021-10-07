Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России не обнаружили

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" в России обнаружены не были, а "дельта" доминирует во всех странах, сообщил в четверг директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"21 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела позиции и оставила только два аспекта: [категории], которые вызывают беспокойство, - "альфа", "бета", "гамма", "дельта", и категории, вызывающие интерес, - "лямбда" и "мю". Причем надо сказать, что первые четыре категории у нас встречались в РФ, но распространения большого не получили, за исключением "дельты", которая сегодня доминирует во всех странах, а "лямбда" и "мю" у нас не были обнаружены", - сказал он на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы".

Он добавил, что доля "дельты" в структуре заболеваемости ковидом в РФ сегодня составляет около 98-100%. "Мы наблюдаем, что происходит активная эволюция возбудителя новой коронавирусной инфекции. Уже сегодня имеется 35 вариантов подсублиний этого дельта-штамма", - сказал он.

"На сегодняшний день на территории РФ те варианты, которые требуют особого внимания по мнению ВОЗ, - "бета", "гамма" и "лямбда" практически отсутствуют и не образуют эпидемических очагов с множественными случаями заболевания. Однако целесообразно продолжать мониторинг появления данных вариантов среди лиц, которые въезжают на территорию РФ из эпидемиологически неблагополучных стран", - заключил он.