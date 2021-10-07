Для работников сферы услуг в Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Около 270 тыс. человек, работающих в сфере услуг, в том числе в пассажироперевозках, необходимо привить от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Власти рассматривают возможность введения для них обязательной вакцинации, сообщил в четверг журналистам на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Это самая низкая [по темпам вакцинации] категория - мы подсчитали, что нам сегодня необходимо дополнительно привить 270 тыс. человек из этой категории сферы услуг. В том числе это и дорожный транспорт", - сказал он, добавив, что рассматривается возможность введения обязательной вакцинации для этой категории граждан.

В пресс-службе областного Минздрава не смогли уточнить, в какие сроки может быть принято решение о предлагаемой мере. В настоящее время в регионе нет предписаний об обязательной вакцинации каких-либо категорий граждан.

Министр добавил, что власти также рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения массовых мероприятий. Также при необходимости будут перепрофилированы под ковидарий больницы № 3 и 12. В настоящее время они работают в штатном режиме. Примерно через неделю учреждения будут готовы при необходимости к приему пациентов с коронавирусом. В настоящее время общее количество коечного фонда в регионе составляет 2 477 коек.

Хальзов добавил, что в регионе недостаточные темпы вакцинации: первый компонент вакцины поставили 757 699 человек, полностью вакцинировались 712 507 человек. По данным оперативного штаба на утро 7 октября, в регионе зарегистрировано 64 758 случаев заражения коронавирусом (+190 за сутки). Полностью выздоровел 51 151 пациент (+127 за сутки). Скончались 14 пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 3 073 человека.