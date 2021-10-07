В ФРГ начался судебный процесс по делу экс-охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу столетнего экс-охранника бывшего нацистского концлагеля Заксенхаузен начался в четверг утром в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, первоначально слушание должно было состояться в окружном суде города Нойруппин (федеральная земля Бранденбург), однако было перенесено по организационным причинам. Вместе с тем, как пишет DPA, заседание проводится при соблюдении строгих мер безопасности. По данным следствия, бывший охранник якобы участвовал в убийстве тысяч заключенных нацистского концлагеря Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 годы.

При этом указывается, что во время данного заседания подозреваемому будет лишь зачитано обвинение. Ожидается, что процесс продлится до января 2022 года. Всего, как уточняет агентство, запланировано 22 слушания. По версии следствия, мужчина служил в Заксенхаузене в период с января 1942 года по февраль 1945 года. Как ранее отмечал председатель суда Франк Штарк, подозреваемый, учитывая его возраст, будет присутствовать на слушаниях от двух до 2,5 часов.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.

В настоящее время в Германии проходит еще один процесс по делу 96-летней жительницы ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Заседание суда запланировано на 19 октября. Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года. За шесть лет (с 1939 по 1945 годы) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.