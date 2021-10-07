Харьковская и Херсонская области с 10 октября перейдут в красную зону карантина

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 10 октября красного уровня эпидемиологической опасности в Харьковской и Херсонской областях в связи с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Красная зона ограничений вводится в Харьковской и Херсонской областях с воскресенья, 10 октября", - отмечается в сообщении. Решение принято на фоне выявления большого числа случаев инфицирования COVID-19 в течение нескольких дней.

По данным Минздрава, на Украине зафиксирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки - 15 125, что почти на 20% больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 12 662 инфицированных. За минувшие сутки в результате осложнений после коронавируса умерли 314 человек. За все время пандемии в стране зафиксировано 57 840 летальных случаев, а общее количество заразившихся достигло почти 2,5 млн.

В республике последние несколько недель почти ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста числа новых случаев заражения. Днем ранее глава кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что несколько областей страны в ближайшее время перейдут в красную зону эпидемической опасности из-за стремительного распространения коронавируса. Глава правительства назвал складывающуюся ситуацию угрожающей.

По действующим на Украине правилам, в красной зоне приостанавливается работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений.